Uma mulher foi atingida por um raio, no primeiro dia do ano, enquanto passeava à beira-mar na praia do Sonho, no estado brasileiro de São Paulo.

No momento do incidente, registado em vídeo, a jovem brasileira estava acompanhada por uma amiga que também caiu na areia, mas não foi atingida pelo raio.

Quando foi atingida pelo raio, a mulher caiu inanimada no areal e, de acordo com o G1, foi encaminhada para o hospital em estado grave.

Taline Campos, de 25 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória e queimaduras no rosto e no tórax. Pelo que informou fonte hospitalar esta terça-feira, a jovem continua internada em estado crítico, mas está estável.

O vídeo foi captado por uma moradora local que esteve na praia momentos antes, mas quando o estado do tempo se agravou foi para casa.