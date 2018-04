Uma mulher foi baleada no Paraíba numa manifestação contra a prisão de Lula da Silva.

Lindinalva Pereira de Lima, de 35 anos, levou um tiro numa perna, mas foi assistida de imediato e a situação está controlada. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra à imprensa brasileira, Lindinalva participava no bloqueio da estrada BR-101 quando "um homem ainda não identificado furou o bloqueio e atirou com uma arma de fogo".

A mulher está agora hospitalizada e a realizar exames.