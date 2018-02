A atriz brasileira Juliana Paes foi assaltada quando estava a caminho do sambódromo do Rio de Janeiro. Dois assaltantes abordaram o carro em que seguia a atriz. Um dos homens estava armado e obrigou o motorista a parar. O incidente ocorreu na segunda-feira, à saída do túnel de Santa Bárbara, no Rio de Janeiro.

De acordo com a imprensa local, a rainha da bateria da escola Grande Rio foi reconhecida pelos criminosos, que acabaram por levar apenas os telemóveis, deixando ficar os documentos e as chaves de casa.

Apesar do incidente, a artista seguiu caminho para o seu camarote, conseguindo marcar presença no desfile.

Este não é, contudo, um caso isolado de assaltos durante os festejos do Carnaval este ano. De acordo com a imprensa brasileira, também o cantor Moacyr Luz também foi vítima de um assalto, pouco tempo depois de sair de um táxi. O cantor e compositor ficou sem a carteira, o telemóvel e sem a fantasia que levava para o desfile.