O juiz Teori Zavascki, de 68 anos, é uma das três vítimas mortais do desastre aéreo ocorrido esta quinta-feira, em Paraty, no litoral do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Força Aérea, seguiam a bordo quatro pessoas num avião com capacidade para oito ocupantes.

A aeronave, que pertencia a uma unidade hoteleira, caiu no mar.

A bordo estava o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, que era o relator da operação Lava Jato no Supremo. A sua morte seria confirmada pelo filho, o advogado Francisco Prehn Zavascki, através da rede Facebook.





Três mortos confirmados

Segundo o filho do juiz, o pai viajava para Paraty, onde iria passar férias.

De acordo com os bombeiros que estiveram nas operações de resgate, três pessoas morerram. Não adiantaram, contudo, as identidades e quem seria o sobrevivente.

O aeroporto de Paraty confirmou à Rede Globo que o avião saíra de São Paulo às 13:00 de Brasília (15:00 em Lisboa) e caiu já muito próximo da pista do aeroporto de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro.

Cerca das 14:50, a Polícia Militar usou uma lancha para apoiar as buscas de eventuais sobreviventes no mar.

Processo Lava Jato

Com a morte do juiz relator, caberá ao presidente brasileiro, Michel Temer, a designação de um sucessor para o cargo, que deverá ficar com os processos que Teori Zavascki tinha em mãos.

O processo Lava Jato atravessa uma fase das mais trabalhosas, após as anunciadas colaborações com a justiça de 77 gestores da construtora Odebrecht.

Segundo o jornal O Globo, o juiz tinha mesmo interrompido as férias na última semana para avaliar a vontade desses executivos que se propõem depor no processo, a troco de reduções das penas que lhes venham a ser aplicadas.

Os depoimentos dos gestores da Odebrecht estavam marcados para a próxima semana, mas poderão agora ser adiados ou até descartados, pelo próximo titular do processo.