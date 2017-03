Um incêndio de grandes proporções deflagrou, esta quarta-feira à tarde, na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Pelo menos 50 casas arderam, de acordo com os bombeiros, citados pelo jornal Estado de São Paulo.

O fogo deflagrou cerca das 13:30 (16:30 em Lisboa) e cinco horas depois, já com o fogo controlado, o Corpo de Bombeiros permanecia no local com mais de 90 homens, apoiados por 24 viaturas.

As indicações sobre vítimas são ainda escassas. Sabe-se que pelo menos uma pessoa teve de ser socorrida, por causa da inalação de fumos.

De acordo com os bombeiros, as causas do incêndio ainda estão a ser investigadas, mas calcula-se que tenha sido provocado por um curtocircuito.

#Urgente: Cem homens deslocados em 40 viaturas trabalham para combater o incêndio na Favela de #Paraisópolis. pic.twitter.com/THLTv2gF17 — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) 1 de março de 2017

Há menos de um ano, em maio de 2016, um incêndio destruiu mais de 100 casas em Paraisópolis. Uma área total de mil metros quadrados foi, na altura, devastada pelas chamas.