Um fotógrafo brasileiro, Ricardo Stuckert, foi o responsável por capturar imagens de uma tribo que vive no estado do Acre, parte da região Norte do Brasil, completamente isolada do resto do mundo. As fotos, tiradas de um helicóptero, retratam verdadeiros índios.

É incrível saber que, em pleno século XXI, temos homens que já foram à lua, porém, existe um povo, que tive a oportunidade de fotografar em terras do Acre, que nunca teve contato com o homem branco, nem com índios de outras etnias, nem com um mundo que não seja o seu”, escreveu Stuckert no instagram.

Segundo avançou o The Guardian, o fotógrafo, enquanto sobrevoava a zona que faz fronteira com o Perú e com a Bolívia, deparou-se com uma situação inesperada.

Peguei na câmara e comecei a fotografar. Não tive muito tempo para perceber o que estava a acontecer", afirmou Stuckert.

Ricardo ficou impressionado com alguns dos costumes da tribo indígena, nomeadamente quando se deparou com o vestuário, ou a falta dele.

Quando está frio, vestimos-nos. Mas eles usam tinta para se protegerem "

O fotógrafo acrescentou que o primeiro pensamento que teve, quando observou a camuflagem da tribo, foi: “Tu tens que fotografar isto porque tem que ser preservado”.

Apesar do Brasil ter várias tribos que se assemelham a este grupo, a realidade é que a existência destas encontra-se cada vez mais ameaçada pela desflorestação, pelos madeireiros ilegais, entre tantas outras ameaças.

Às vezes, um pequeno detalhe é capaz de dar a conhecer imenso e, visto que as fotos têm uma grande definição, podemos observar os detalhes bem de perto”, segundo afirmou José Carlos Meirelles, especialista no estudo de indígenas no Brasil, que também se encontrava no helicóptero.

O especialista, após afirmar que o nome da tribo não era conhecido porque eles nem contactavam com outras tribos, afirmou que os nomeou de “índios das nascentes do rio Humaita".

Caso esta tribo desapareça, assim como outras, o mundo corre o risco de perder a diversidade linguística associada ao grupo indígena, bem como todo o conhecimento que só a estas línguas dizem respeito.