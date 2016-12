Uma criança de 13 anos denunciou abusos sexuais numa carta ao Pai Natal. A declaração foi encontrada por um professor que reunia as cartas dos estudantes.

Meu padrasto abusou de mim, mas não conta pra ninguém", escreveu a jovem na sua carta ao Pai Natal.

O caso aconteceu no interior de São Paulo, no Brasil. De acordo com a imprensa local, o professor denunciou a carta às autoridades e a criança foi retirada de casa pelo conselho tutelar brasileiro, tendo sido encaminhada para um abrigo de menores.

O professor, cuja identidade não foi revelada, explicou que as crianças com idades entre os 7 e os 13 anos são desafiadas a escrever uma carta ao Pai Natal, no início de dezembro, com os desejos para a quadra festiva.

O docente terá entretanto dito à imprensa que a menina já tinha revelado sinais de que alguma coisa não estava bem em casa. A criança começou por ter maus comportamentos e desinteresse nas aulas, que denunciavam que trazia problemas de casa para a escola.

À psicóloga da casa de acolhimento onde está neste momento, a menina explicou que o padrasto abusava sexualmente dela desde os seis anos de idade.

A mãe da criança admite ter dificuldade em acreditar no que se estava a passar em sua casa.

Depois da denuncia às autoridades, o suspeito foi detido, mas conseguiu habeas corpus (pedido de libertação imediata) para responder ao processo em liberdade.

A investigação decorre sob segredo de justiça.

Na carta, onde denunciou o padrasto, a menina de 13 anos pedia uns ténis, uma camisola e umas calças ou calções.

Porque só uso chinelo. Eu tenho dois shorts [calções] e uma calça jeans [de ganga]", refere na missiva.

Depois de todo o desenrolar do caso, o professor decidiu acudir ao pedido da estudante e os presentes ser-lhe-ão entregues este sábado, véspera de Natal.