O corpo carbonizado encontrado no interior de um automóvel no Brasil é mesmo o do embaixador grego no país, Kyriakos Amiridis. As suspeitas recaem sobre a mulher, Françoise de Souza Oliveira, e um alegado amante.

A polícia brasileira já pediu a detenção dos dois e de outras duas pessoas não identificadas, que terão sido cúmplices do crime. De acordo com os investigadores, o amante de Françoise é um polícia militar.

Françoise e alguns familiares estiveram esta sexta-feira a prestar depoimentos na polícia, segundo a Globo.

O embaixador grego no Brasil, Kyriakos Amiridis, de 59 anos, estava desaparecido desde segunda-feira. O desaparecimento foi comunicado à polícia brasileira pela mulher, que estava com ele num imóvel da família em Nova Iguaçu.

A identificação do corpo foi confirmada depois da análise da arcada dentária do cadáver.

Amiridis terá sido morto em casa, em Nova Iguaçu, antes de ser levado para dentro do carro que ele havia alugado no dia 21. O veículo foi encontrado carbonizado nas proximidades do Arco Metropolitano.

A polícia encontrou, na quinta-feira, vestígios de sangue no sofá da residência.

O diplomata, que foi cônsul da Grécia no Rio de Janeiro entre 2001 e 2004 e assumiu o cargo de embaixador em Brasília no início deste ano, passava na cidade as suas férias de final de ano.