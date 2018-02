Um autocarro ficou submerso num riacho, esta quarta-feira, depois de ter sido arrastado pelas águas do temporal que assolou Americana, um município no estado de São Paulo, no Brasil. Apesar de não serem conhecidas vítimas, quinze pessoas tiveram de ser resgatadas.

O autocarro, que fazia a ligação entre os bairros António Zanaga e Vila Mathiensen, foi arrastado na sequência de uma chuva intensa que atingiu a cidade. De acordo com o jornal Globo, que cita a Proteção Civil, choveu com grande intensidade durante 40 minutos.

Entre os passageiros encontrava-se uma grávida de oito semanas, que foi socorrida por alguns moradores do bairro próximo do local onde aconteceu o acidente.

A imprensa local adiantou que tanto a mulher como o bebé se encontram estáveis, mas o estado de saúde dos restantes passageiros não é ainda conhecido. Sabe-se apenas que foram transportados para o hospital para receberem assistência médica.

A empresa de transportes em causa - "Viação Princesa Tecelã" - lamentou o sucedido e vai investigar as causas do acidente. O autocarro já foi retirado do local.