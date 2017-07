Um autocarro articulado partiu-se em dois, quando o motorista acelerou, na localidade de Palhoça, no estado brasileiro de Santa Catarina, causando surpresa e espanto nos dez passageiros que seguiam a bordo.

Ningém viajava na zona do fole do autocarro. Ninguém ficou ferido, mas os destroços da camioneta foram projetados para o exterior atingindo carros que estavam nas imediações.

De acordo com o site G1, da Rede Globo, o motorista teria alertado os passageiros para viajarem na parte de trás do veículo, provavelmente ciente do problema na zona articulada.

A assessoria de imprensa da empresa Jotur, proprietária do autocarro, salientou ao G1 ter já pedido explicaçõs ao fabricante da viatura.

Rodolfo Pirchner Teixeira foi o passageiro que filmou com o telemóvel o acidente.

A cada arrancada a parte do meio levantava, parecia estar solta", contou ao G1.

O vídeo mostra o momento em que a estrutura se dividiu. Ninguém ficou ferido. Nas imagens, é possível ver a parte da frente do autocarro arrancando e a parte traseira a ficar para trás.