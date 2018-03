A atriz Tônia Carrero faleceu na passada noite, aos 95 anos.

Tônia Carrero foi submetida a cirurgia a uma úlcera no sacro, numa clínica privada, no Rio de Janeiro, Brasil. Foi durante a operação que teve uma paragem cardíaca, por volta das 22:15, acabando por não resistir, divulgou a família.

A neta da atriz, Luísa Thiré, informou ainda que, o velório deve ocorrer hoje, domingo, e que, a avó deve ser cremada amanhã, segunda-feira.

Maria Antonietta Portocarrero Thedim, era este o nome completo da atriz, que nasceu a 23 de agosto de 1920. Iniciou o seu percurso profissional na década de 60, na novela Sangue do Meu Sangue. Este foi apenas o início de um extenso currículo, deu vida a um grande número de personagens ao longo da sua carreira, nomeadamente, 54 peças de teatro, 19 filmes e 15 novelas. Água Viva, Sassaricando, são dois exemplos dos projetos de novela que a atriz integrou e pelos quai também ficou conhecida em Portugal na década de 80.

A novela Senhora do destino, em 2004, a peça de teatro Um Barco para o Sonho, em 2007, o filme Chega de Saudade, em 2008, foram as últimas interpretações da atriz brasileira, nas três artes que a tornaram numa referência de beleza, inteligência e talento, no Brasil.

Tônia Carrero, é considerada um ícone da televisão brasileira. O seu único filho, Cécil Thiré, seguiu os seus passos na representação, tal como os netos e bisnetos. A atriz era a matriarca de uma família de artistas da sétima arte, com quatro gerações.