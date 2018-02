O aeroporto Cidade de Londres foi encerrado esta segunda-feira, temporariamente, depois de ter sido descoberta uma bomba da Segunda Guerra Mundial numa doca do rio Tamisa, que fica mesmo a poucos metros da única pista de aterragem daquele pequeno aeroporto.

O recinto permanecerá encerrado enquanto durarem as operações de remoção do engenho explosivo, esclareceuem comunicado a direção do aeroporto, que também fez várias comunicações no Twitter

Um perímetro de segurança foi introduzido como mera precaução”.

Following the discovery of a World War Two ordnance in King George V Dock as part of planned development works, a 214m exclusion zone has been implemented as a precaution by the Met Police. As a result, London City Airport is currently closed. (1/3) — London City Airport (@LondonCityAir) 11 de fevereiro de 2018

O aeroporto adverte no Twitter que os passageiros que tenham voos esta segunda-feira devem entrar em contacto com a sua companhia aérea sem se deslocarem ao aeroporto. Uma coisa é certa: não haverá voos hoje. Foram todos cancelados

All passengers due to travel from London City on Monday are advised to contact their airline for further information. Passengers are advised not to travel to the airport until further notice.(2/3) — London City Airport (@LondonCityAir) 11 de fevereiro de 2018

All flights in and out of London City on Monday are cancelled and an exclusion zone is in place in the immediate area. I urge any passengers due to fly today not to come to the airport and to contact their airline for further information. (2/3) — London City Airport (@LondonCityAir) 12 de fevereiro de 2018

Esta situação está, também, a ter efeitos nos transportes. Foram interrompidas as ligações de comboios entre Pontoon Dock e Woolwich Arsenal.

London City Airport - No service between Pontoon Dock and Woolwich Arsenal at Police request following the discovery of a WW11 bomb in the London City Airport area. Good service on the rest of the line. — Docklands Light Railway (@LondonDLR) 12 de fevereiro de 2018

O aeroporto Cidade de Londres é o mais próximo do centro da capital britânica. Opera fundamentalmente voos nacionais e foi inaugurado em 1988 com o intuito de facilitar o acesso ao centro financeiro da capital britânica. É considerado o quinto aeroporto do Reino Unido em movimento de passageiros e aeronaves.

Milhares de bombas caíram em Londres durante o Blitz liderado pela Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, entre setembro de 1940 e maio de 1941. Nos últimos anos têm sido frequentes as descobertas de engenhos por explodir, sobretudo junto às docas do Tamisa, um dos locais mais visados pela aviação alemã.