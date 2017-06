Foi recuperada a caixa negra do avião militar que se despenhou há 12 dias, no mar de Andamão, com mais de uma centena de pessoas a bordo, noticiou hoje a imprensa estatal.

As equipas de resgate birmanesas vinham procedendo a buscas desde então, foram encontrados destroços logo no próprio dia e foram também recuperados vários corpos nos dias seguintes.

Os dispositivos de gravação de dados de voo e de voz do cockpit foram encontrados na cauda da aeronave, segundo o diário Global New Light of Myanmar.

O fragmento do avião foi retirado da água no domingo, com a ajuda de bolsas de ar depois de ter sido localizado na passada quinta-feira, a aproximadamente 35 metros de profundidade, por ter ficado preso nas redes de um pesqueiro.

Veja aqui onde o avião desapareceu