Um coquetel molotov foi atirado hoje contra a casa onde a dirigente birmanesa Aung San Suu Kyi morou durante 15 anos em prisão domiciliária, anunciou um porta-voz do governo de Myanmar.

"Tratou-se de um coquetel Molotov", confirmou à France Press um porta-voz do governo, acrescentando que a líder birmanesa não se encontrava na residência no momento do atentado.

Aung San Suu Kyi, prémio Nobel da Paz em 1991, tem sido fortemente contestada pela comunidade internacional pela maneira como o seu governo tem tratado os muçulmanos da minoria rohingya.

Segundo dados recentes, quase 900 mil muçulmanos rohingyas vivem em condições deploráveis em acampamentos no sul do vizinho Bangladesh, para onde fugiram devido à repressão dos militares birmaneses.

A comunidade internacional, sobretudo a ONU, tem exortado Aung San Suu Kyi a terminar com as perseguições à minoria muçulmana, frequentemente descritas como uma “limpeza étnica”.