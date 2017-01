Um jovem português morreu esta semana na cidade angolana de Benguela. A informação foi confirmada à TVI24 pela secretaria de Estado das Comunidades.

De acordo com a mesma fonte, o jovem não terá resistido aos ferimentos de bala de que foi alvo durante um assalto.

Os assaltantes ainda não foram identificados, mas as vítimas do assalto foram Francisco Borges, diplomata reformado do Consulado Geral de Portugal em Benguela, e o filho, Dagmer Borges, de 22 anos.

A imprensa local escreve que o homicídio aconteceu por volta das 00:00 de terça-feira nas imediações da cada de passagem da Polícia Nacional de Benguela.

O crime aconteceu logo depois de o diplomata chegar a casa. Quando desceu do carro para abrir o portão foi interpelado por dois indivíduos armados, que se deslocavam de mota", disse fonte anónima ao Novo Jornal acrescentando que Francisco Borges terá oferecido resistência à tentativa de assalto e gritou por ajuda.

O filho, Dagmer Borges, que estava em casa terá saído para interceder pelo diplomata. Nessa altura, segundo descreve o mesmo jornal, o homem estava a ser severamente agredido a pontapé e com as armas na cabeça.

Quando Dagmer Borges tentou acudir o pai, um dos indivíduos disparou à queima-roupa para a região da barriga", relata a mesma fonte.

Ao que tudo indica, os assaltantes acabaram por abandonar o local sem realizar o assalto.

Os disparos alarmaram a vizinha que entretanto acionou as autoridades.

O ex-diplomata Francisco Borges também ficou ferido na cabeça e nos braços. O homem foi assistido no hospital e está fora de perigo.

O filho não resistiu ao ferimentos e foi declarado morto no local do assalto.