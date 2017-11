O famoso explorador britânico Benedict Allen terá sido avistado numa zona remota da Papua Nova Guiné, onde há semanas procurava uma tribo, a Yaifo, uma das poucas no mundo que quase não convive com o exterior e com a qual teve o primeiro contacto há 30 anos.

Benedict Allen, protagonista de vários programas da BBC, estava a ser procurado desde domingo, depois de ter falhado o voo de regresso à capital daquele país, Port Moresby, de onde deveria partir para Hong Kong, a fim de participar numa palestra da Real Sociedade de Geografia.

No passado dia 11 de outubro, o explorador, de 57 anos, pai de três filhos menores, deu conta da sua última aventura, curiosamente avisando para não se fazer aquilo que acabaria por pedir que fizessem: ser salvo.

Marching off to Heathrow. I may be some time (don't try to rescue me, please - where I'm going in PNG you won't ever find me you know...) pic.twitter.com/BmH1DKdheS