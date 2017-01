A polícia belga libertou as três pessoas detidas no sábado durante uma operação anti-terrorista em Bruxelas. A informação foi anunciada pelas autoridades, em comunicado.

A operação anti-terrorista foi desencadeada no bairro de Molenbeek. As autoridades fizeram várias buscas domiciliárias, mas não foram descobertas armas ou explosivos, segundo o Ministério Público de Bruxelas.

“Três homens foram detidos e interrogados durante a noite (…). Foram libertados de seguida”, refere um comunicado do Ministério Público, citado este domingo pela agência France Presse.

O bairro de Molenberk tem estado sob vigilância permanente desde os ataques terroristas em Paris, em novembro de 2015. Este bairro de Bruxelas serviu de refúgio aos terroristas que realizaram estes atentados, que mataram 130 pessoas.

Recorde-se que Bruxelas também sofreu atentados terroristas em março do ano passado, com ataques no aeroporto e no metro, que fizeram 35 mortos.