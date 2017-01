Um menino de nove anos, Joseph Levi, mostrou uma agilidade impressionante ao salvar o irmão mais novo, um bebé de 11 meses, de uma queda do muda-fraldas. O incidente aconteceu no Estado da Florida, nos Estados Unidos da América, em casa das crianças e da família. O vídeo, divulgado na Internet, tornou-se viral. A história foi contada pela estação de televisão norte-americana ABC News.

Nas imagens, que foram gravadas por uma câmara interna instalada no quarto das crianças, é possível ver a rapidez e a agilidade do rapaz. A gravação mostra a mãe a entrar no quarto e a colocar o bebé no muda fraldas. Depois ela tira as calças ao bebé e vira-se ficando de costas para a criança. O bebé então começa a mexer-se no muda fraldas e acaba por cair dele. Foi neste exato momento que o irmão de nove anos vê e corre para o irmão com uma rapidez impressionante e, surpreendentemente, conseguiu segurá-lo antes que ele toque no chão. Nesse momento, a mãe vira-se, toma o bebé dos braços de Joseph e puxa-o para o abraçar, agradecida pelo ato heróico.

O vídeo foi publicado pela mãe das crianças, Tila Levi, de 35 anos. O incidente aconteceu em setembro de 2016 e a mãe afirma que, na altura, teve vergonha de mostrar as imagens. Tita Levi explica que se sentiu culpada porque se distraiu durante um instante, com o outro filho de seis anos, Zion, que a tinha chamado e lhe desviou a atenção do filho mais novo de 11 meses que estava no muda fraldas. A mulher, que é mãe de cinco filhos, admitiu que, com aquele pequeno momento de distração, o bebé poderia ter ficado ferido com gravidade, se não fosse a rapidez do filho de nove anos, Joseph.

Tita Levi mudou depois de ideias e decidiu publicar o vídeo, com o objetivo de alertar outros pais para acidentes domésticos que “realmente podem acontecer de uma hora para a outra.” A mulher aconselha todos os pais a estarem mais alertas em relação aos filhos, pois um pequeno momento de distração pode transformar-se numa tragédia quando se trata de crianças.

“Todos vivemos milagres todos os dias”, afirmou Tita Levi.

Num caso mais recente, um bebé de dois anos salvou o irmão gémeo, encurralado debaixo de uma cómoda, e o momento também foi registado pela câmara de vigilância instalada no quarto das crianças. O incidente ocorreu na cidade de Orem, no Estado norte-americano do Utah, no dia 30 de dezembro de 2016.

Apesar de temerem as reações, os pais também partilharam o vídeo nas redes sociais para alertarem outras famílias para a segurança das casas, como por exemplo prender os móveis às paredes.