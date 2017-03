O vídeo que mostra um professor de Ciência Política a ser interrompido pelos filhos em plena entrevista à BBC tornou-se viral na semana passada. Mas depois de ter sido visto por milhares de pessoas em todo o mundo, as imagens tornaram-se objeto de uma discussão séria: por que é que as pessoas assumiram que a mulher asiática que entrou na sala era a ama e não a mãe das crianças?

As imagens correram as redes sociais na semana passada. Robert E. Kelly, professor numa universidade da Coreia do Sul, foi convidado pela BBC para falar sobre a destituição da presidente coreana.

O especialista estava em direto, por videochamada, no escritório de casa, quando foi interrompido pelos filhos. Depois, vê-se uma mulher de origem asiática, visivelmente aflita, a entrar na sala e a retirar as crianças.

A cena, que durou cerca de 40 segundos, insólita e cómica levou muitos utilizadores das redes sociais às gargalhadas. No entanto, também gerou uma discussão séria.

É que vários órgãos de comunicação social assumiram, ao escreverem sobre o vídeo, que a mulher asiática que se vê a entrar na sala era a ama das crianças quando, na verdade, se trata da mulher do professor e mãe dos menores. Isto aconteceu por exemplo, com a revista Time, que depois corrigiu a notícia.

O assunto gerou um intenso debate nas redes sociais. Muitos utilizadores falaram em racismo e apelaram ao fim dos estereótipos.

"Por que é que uma mulher asiática ao lado de um homem branco tem de ser a ama? Por que não se assume que é a mulher?", muitos questionaram.

CAN EVERYONE PLEASE STOP ASSUMING THE WOMAN IN THAT BBC VIDEO IS THE NANNY, SHE IS HIS WIFE (sorry for the all caps) #stopbeingracist — Ashitha Nagesh (@ashnagesh) 11 de março de 2017

LOVED that BBC video. But do NOT assume an Asian woman with a white man is the nanny. Such subtle racism. READ: https://t.co/eDvq0O60L2 — Natashya Gutierrez (@natashya_g) 11 de março de 2017

Why is everyone assuming the woman in that hilarious BBC video is a nanny? Why isn't it his wife? — Roxie Cooper (@toodletinkbaby) 10 de março de 2017

Robert E. Kelly vive com a mulher Jung-a Kim na Coreia do Sul. Ao Daily Mail, a mãe do professor, Ellen Kelly, de Cleveland, explicou que a família costuma entrar em contacto através do Skype. Kelly afirmou que os filhos do professor, Marion e James, provavelmente pensavam que o pai estava a falar com os avós.