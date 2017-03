O cientista político Robert E. Kelly foi interrompido pelos filhos, enquanto dava uma entrevista à BBC, na semana passada. Dias depois, Marion Kelly, a filha mais velha do especialista em assuntos asiáticos, com quatro anos, já se transformou num sucesso das redes sociais e é protagonista de vários memes.

Numa conferência de imprensa, onde a família apareceu para falar do episódio caricato, que foi noticiado em todo o mundo, Marion Kelly roubou a atenção novamente.

Nas redes sociais, foram feitos vários memes, onde se brinca com o ar aborrecido de Marion Kelly, enquanto o pai falava, as suas roupas e os óculos cor-de-rosa.

Marion Kelly cativou a internet e há até quem ache que, um dia, a criança devia concorrer à presidência da Terra!

If she isn't President of Earth by the time I'm 80, I'll be bitterly disappointed. pic.twitter.com/f5qEfaaPT7 — David Llewellyn (@TheDaiLlew) 15 de março de 2017

Citizens of Earth. Bow to your new overlord. pic.twitter.com/ZGHbO2znvA — Adam Johnson (@xtra_shiny) 15 de março de 2017

When you know you're BBC interview kid and don't have to even try anymore. pic.twitter.com/fIcmpZCFlt — Rachel Waterman (@RW_HofV) 16 de março de 2017

Marion and James Kelly are real life superhero kids, and their power is to bring unending joy to millions of strangers all over the world! pic.twitter.com/dbXzyXdp0j — El Último Jared (@ISnowNothin) 15 de março de 2017

A família inteira já conquistou o mundo. Depois de uma acesa discussão sobre se a mulher que aparece no vídeo era ou não esposa de Robert Kelly, o professor tece-lhe agora rasgados elogios. Na conferência de imprensa, o especialista em ciência política diz que a mulher, Kim Jung-A, “merece uma medalha” pela forma como cuida de si e dos seus filhos Marion e James.

Ellen DeGeneres mostrou já o vídeo no seu programa e confessa-se fã da família Kelly. A apresentadora dissecou o vídeo, minuto a minuto, e considerou-o “maravilhoso”. “Faz quem tem filhos lembrar-se por que os teve e quem não tem filhos lembrar-se por que não os tem”, resumiu.