Duas pessoas morreram e uma ficou ferida com gravidade, na sequência de um tiroteio num café em Basileia, Suíça, esta quinta-feira.

O incidente ocorreu por volta das 20:00.

De acordo com a polícia, dois homens entraram no estabelecimento, chamado Cafe 56, e abriram fogo, tendo depois fugido do local.

"Dois clientes foram mortos. Outro está em estado grave", acrescentou a polícia em comunicado.

Não há informações sobre as motivações dos suspeitos.