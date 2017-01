A única filha de Hillary e Bill Clinton, Chelsea, saiu em defesa de Barron Trump, o filho mais novo do agora presidente dos Estados Unidos e antigo adversário da mãe, Donald Trump, depois de a criança ter sido alvo de inúmeros comentários negativos nas redes sociais.

Barron Trump merece ter a oportunidade que todas as crianças devem ter – a de ser uma criança. Apoiar as crianças significa lutar contra as políticas do presidente que magoam os miúdos”, escreveu Chelsea no Twitter, no domingo.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 de janeiro de 2017

A posição de Chelsea Clinton surge depois de, nas redes sociais, o filho mais novo de Donald Trump, de 10 anos, ter sido alvo de muitos comentários depreciativos.

As expressões de tédio e os bocejos de Barron na cerimónia de tomada de posse do pai depressa começaram a correr o mundo e até deram origem a memes.



Segundo o Independent, até Katie Rich, argumentista do famoso programa norte-americano "Saturday Night Live", fez uma piada com Barron, referindo-se à criança como "o principal atirador de escolas no país", num tweet que foi posteriormente eliminado.

Chelsea Clinton, de 36 anos, sabe bem o que é ser filha do presidente dos Estados Unidos e estar sob as atenções das câmaras de todo o mundo. Ela que tinha apenas 13 anos quando o pai, Bill Clinton, chegou à Casa Branca. De resto, Chelsea até é amiga de Ivanka Trump.

Para já, sabe-se que Barron Trump vai ficar longe dos holofotes da Casa Branca, uma vez que vai ficar a viver em Nova Iorque com a mãe até terminar este ano escolar.