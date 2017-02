O jornal norte-americano New York Times vai responder, com um anúncio televisivo sobre "verdades difíceis", ao facto de ter sido barrado na Casa Branca, juntamente com outros órgãos de comunicação social. O anúncio vai ser divulgado durante os intervalos da emissão televisiva da gala dos Óscares, que decorre no domingo, madrugada de segunda-feira em Portugal, mas há já 30 segundos disponíveis no YouTube.

"A verdade é difícil" é o título do anúncio. Ouvem-se e lêem-se frases com as várias afirmações difíceis de conciliar, como:

A verdade é que os 'factos alternativos' são mentiras A verdade é que as alterações climáticas são um embuste".

A conclusão do New York Times é que "a verdade é difícil, é difícil de encontrar, é difícil de conhecer", mas "é mais importante agora do que alguma vez foi".

Entre os órgãos de comunicação que foram barrados, numa conferência de imprnesa, na sexta-feira, estão o The New York Times, o Los Angeles Times, o Politico e a CNN.

Por outro lado, órgãos de comunicação conservadores como o Breitbart News, o The Washington Times ou o One America News Network tiveram acesso ao briefing.

Jornalistas da revista Time e da Associated Press tinham autorização para entrar, mas decidiram não o fazer na sequência destes acontecimentos.

O editor executivo do The New York Times logo frisou, em comunicado, que "nunca tinha acontecido algo deste género"na Casa Branca, que já conheceu "várias administrações", de "diferentes partidos".

A Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA, na sigla em inglês) também condenou o sucedido.

Donald Trump atacou na sexta-feira os jornalistas, criticando o uso de fontes anónimas em notícias sobre alegados contactos entre conselheiros presidenciais e agentes secretos russos.

Na cerimónia, uma das apresentadoras será a atriz Meryl Streep, que criticou o Presidente norte-americano num discurso na cerimónia dos Globos de Ouro, levando a uma resposta irada de Donald Trump contra a "atriz decadente" numa série de mensagens na sua conta da rede social Twitter.