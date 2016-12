Um grupo de 19 brasileiros está desaparecido desde os primeiros dias de novembro, durante uma travessia de barco entre as Bahamas e os Estados Unidos, avançam os órgãos de comunicação social brasileiros.

As vítimas, segundo familiares, estariam a tentar entrar ilegalmente nos EUA. O Governo brasileiro assume que está a apoiar estas famílias, mesmo sem ter confirmação oficial sobre o sucedido.

De acordo com o jornal diário de Minas Gerais O Tempo, as embaixadas do Brasil nas Bahamas e nos Estados Unidos não têm qualquer registo de naufrágio, de um barco à deriva ou sequer da localização de eventuais cadáveres.

Fonte do ministério de Relações Externas do Brasil também confirmou ao diário O Tempo que desde o dia 6 de novembro – altura em que as famílias fizeram a participação -, até agora, se tem empenhado na localização destes brasileiros, mas ainda não tem qualquer informação sobre o que possa ter acontecido.

Ainda segundo fonte do executivo brasileiro, as autoridades norte-americanas e das Bahamas também estarão a patrulhar as zonas costeiras, mas ainda não encontraram qualquer vestígio de um barco naufragado.

Neia Carvalho, ex-mulher de Lucirlei Carita Reis, de 35 anos, um dos desaparecidos, contou ao jornal brasileiro Globo o desespero que família tem vivido e como tudo aconteceu até deixar de ter notícias. Lucirlei chegou às Bahamas dia 26 de outubro e ficou numa casa com a sua mulher atual e outros passageiros, à espera da viagem de barco.

No dia 5 de novembro ligou à ex-mulher para dizer que ia, finalmente, embarcar. Iria estar três dias – o tempo da travessia – sem dar notícias. Mas a verdade é que, até agora, nada mais disse.

Segundo contou ao G1, Neia explicou que achou a situação estranha, “porque eles marcaram e desmarcaram a viagem várias vezes” e estava sempre a chegar “mais pessoas”.