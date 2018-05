Uma bancada temporária instalada num campo de futebol Satalia, em Barcelona colapsou esta terça-feira durante uma entrevista televisiva ao futebolista Andrés Iniesta, causando um total de 18 feridos, 11 deles hospitalizados.

Segundo a autarquia catalã, 11 pessoas, incluindo dois menores, foram hospitalizados e tratados por contusões sofridas, enquanto as restantes sete pessoas feridas foram tratadas no local.

O acidente aconteceu pouco depois das 11:00 de hoje, quando uma das grades instaladas pela produtora Mediaset para a assistência da entrevista cedeu, com a autarquia a abrir uma investigação às causas do sucedido.

Susto de manhã

O futebolista Iniesta usou o canal Twitter para abordar a situação e desejar as melhoras às pessoas feridas.

Depois do susto que apanhámos todos esta manhã, quero enviar uma mensagem de apoio e de coragem a todos os que lá estavam, esperando que feridos recuperem o quanto antes. Um abraço a todos", escreveu Andrès Iniesta.

Después del susto que nos hemos llevado todos esta mañana, quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todos los que estábamos hoy allí y esperar que los heridos se recuperen lo antes posible. Un abrazo a todos. @Chester_cuatro — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 15 de maio de 2018

Também no Twitter, o entrevistador Risto Mejide, do programa "Chester" da TV Cuatro, revelou ter apagado todas as publicações "por respeito aos feridos"

Por respeto a los heridos he borrado todas las publicaciones que había puesto sobre la grabación de hoy. Lo importante es que se recuperen lo antes posible. Un abrazo a ellos y a sus familias. @Chester_cuatro — Risto Mejide (@ristomejide) 15 de maio de 2018

Já a produtora Mediaset fez questão de agradecer às equipas que assistiram as pessoas feridas.