As autoridades espanholas acreditam que os terroristas, que desde ontem provocaram o pânico pela Catalunha, pertenciam a uma célula de várias pessoas que planeava um ataque que também incluiria a utilização de botijas de gás, segundo fontes judiciais citadas pela Reuters.

A polícia espanhola confirmou já ter detido quatro suspeitos. Sabe-se agora, ainda de acordo com a Mossos, que três eram marroquinos e um espanhol e nenhum tinha antededentes criminais de ligações terroristas. Isto depois de ter matado cinco indivíduos na estância balnear de Cambrils, uma cidade ao sul de Barcelona, ​​que feriram seis pessoas, três das quais polícias, ao início da madrugada.

No Twitter, a polícia refere mais tarde que os cinco indivíduos de Cambris usavam cintos de explosivos que afinal era falsos.

Finally the belts worn by the 5 individuals in #Cambrils were simulated explosives — Mossos (@mossos) 18 de agosto de 2017

Mas as forças de segurança continuam no alcance do motorista da carrinha branca, que terá fugido a pé, das Ramblas, esta quinta-feira, depois de matar 13 pessoas e ferir mais de uma centena, disse o responsável do interior do governo regional Catalão, Joaquin Forn, à rádio RAC1. Afirmando que nenhum dos detidos é o condutor da carrinha.

Agora a prioridade é “descobrir a identidade dessas pessoas [mortas e detidas], para provar e mostrar a relação entre elas e as terão conseguido escapar”, acrescentou o responsável do interior do governo regional Catalão, Joaquin Forn, à rádio RAC1.

Entretanto, a agência espanhola EFE avança que o condutor da carrinha será Moussa Oukabir, de 18 anos. Moussa Oukabir é irmão de um dos suspeitos que já está detido: Driss Oukabir.

Segundo o El Mundo, o fugitivo depois de cometer o atentado e coberto a cara com um gorro, abandonou o centro de Barcelona a pé. O alerta, emitido a todos os agentes policiais diz que estaria armado.

Forn declarou ainda que o ataque na estância balnear de Cambrils está ligado ao de Barcelona.

“Seguem o mesmo método. Há uma ligação”, afirmou.