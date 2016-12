Barack Obama deixou aos norte-americanos a última mensagem de Ano Novo, enquanto presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Ao longo de três minutos e meio, o chefe de Estado apelou à união do país e fez um balanço dos oito anos em que esteve Casa Branca para garantir que servir como presidente foi o maior privilégio da sua vida.

“ Há apenas oito anos, quando me preparava para assumir o cargo, a nossa economia oscilava à beira da depressão. Quase 180 mil militares serviram no Iraque e no Afeganistão e Osama bin Laden ainda estava em liberdade. Oito anos depois, tornámos a recessão em recuperação e tirámos mais pessoas do desemprego que todas as outras grandes economias juntas. Mais 20 milhões de americanos conhecem a segurança financeira do seguro de saúde. A taxa de formação dos nossos filhos no ensino secundário atingiu um recorde. Trouxemos 165 mil militares do Iraque e do Afeganistão e eliminámos Osama bin Laden" , sublinhou.

O chefe de Estado, que a 20 de janeiro entrega a presidência a Donald Trump, agradeceu ainda aos norte-americanos terem tornado a América mais forte.

“Numa altura em que viramos a página deste ano e olhamos para o futuro, quero apenas agradecer-vos por tudo o que fizeram para tornar a América mais forte nestes últimos oito anos”, rematou.

Também há mensagem de Ano Novo do presidente eleito dos EUA. Donald Trump usou o Twitter para desejar um feliz 2017 "a todos", incluindo os seus "muitos inimigos".

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!