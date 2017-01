Na última conferência de imprensa como presidente norte-americano, Barack Obama teve oportunidade para fazer um balanço do final de mandato e, inevitavelmente, para falar de Donald Trump, que lhe sucede a partir de sexta-feira.

Ganhou as eleições contrariando iniciativas minhas", recordou Obama, falando de Donald Trump. Mas admitiu que, quando este assumir as funções de presidente dos Estados Unidos, a "complexidade" das questões poderá levá-lo a mudar. Sobretudo no que respeita à forma de criar empregos e ao Obamacare, o plano desenhado para aumentar a assistência médica aos norte-americanos.

Sem reservas, o ainda presidente fez por pôr uma pedra sobre a polémica em torno das eleições de novembro. Donald Trump "venceu" e toda a teoria de que houve fraude são "notícias falsas".

Rússia? Com amor, mas...

Sobre as aventadas intenções de Trump de melhorar as relações norte-americanas com a Rússia, Obama mostrou-se entre o cauteloso e generoso.

Penso que no interesse da América e no interesse do mundo temos uma relação construtiva com a Rússia", sublinhou Obama. Mas admitiu que o "espírito combativo" do presidente russo, Vladimir Putin, "tornou o realcionamento mais difícil".

Na conferência de imprensa, Obama voltou a justificar as sanções económicas impostas a Moscovo apenas pela intervenção e ocupação da Crimeia por partidários russos. Tentando assim afastar a custo a ideia de que poderiam ser também uma retaliação pelas alegadas ações de pirataria contra sistemas informáticos norte-americanos. Incluindo os da campanha eleitoral da candidata democrata, Hillary Clinton.

"Pé molhado, pé seco"

Sobre o relacionamento com Cuba, que nos últimos dias tem levado Barack Obama a assinar uma série de acordos de cooperação, o ainda presidente insistiu na necesssidade de aproximação entre os dois países.

Por isso, pôs termo à chamada política "wet-foot, dry-foot", "pé molhado, pé seco", que permitia a qualquer um que fugisse de Cuba para os Estados Unidos, obter autorização de residência passado um ano.

Segundo Obama, as melhores relações com Havana e a abertura das viagens enter os dois países dispensam políticas do passado.

Preocupado no final de mandato, mostrou-se Obama com a situação no Médio Oriente, em particular com o conflito israelo-palestiniano.

O aumento dos colonatos estão a criar uma realidade no terreno que tornará impossível a solução de dois Estados", assumiu Obama, justificando o porquê de, pela primeira vez, os Estados Unidos não terem vetado uma resolução das Nações Unidas, condenado a expansão israelita.

O caso Manning

Em final de mandato, Obama aproveitou a conferência de imprensa para justificar a redução de pena aplicada a Chelsea Manning, condenada a 35 anos de cadeia por ter passado segredos de Estado ao site Wikileaks.

Recebeu uma sentença muito desproporcionada face à que outros tiveram" por divulgarem segredos, sustentou o presidente, considerando sentir-se "muito confortável pela justiça ter sido feita".

Isto porque, para Obama, Manning foi a tribunal e assumiu o crime. E a pena que já cumpriu foi particularmente dura, mais ainda quando resolveu mudar de sexo.