Barack Obama acredita que se se tivesse candidato poderia ter sido reeleito para um terceiro mandato. O presidente dos Estados Unidos disse-o numa entrevista que deu para o programa de David Axelrod, “The Axe Files”, produzido pela Universidade de Chicago e pela CNN.

A poucas semanas de abandonar a Casa Branca, Obama considera que os norte-americanos ainda subscrevem a sua visão política “de mudança”. E, por isso mesmo, acredita que se se tivesse candidatado novamente a maioria dos cidadãos teria votado em si.

Quem não acredita nisto é Donald Trump, que não perdeu tempo e reagiu às declarações do ainda líder dos Estados Unidos no Twitter. "Nem pensar!", escreveu o Presidente eleito.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc.