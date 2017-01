Barack Obama dedicou parte do seu último discurso enquanto presidente dos Estados Unidos às suas duas filhas, Malia e Sasha, mas apenas uma estava presente na sala do McCormick Place, em Chicago.

A ausência de Sasha, a filha mais nova, de 15 anos, foi notada e a Internet reagiu de imediato. Não que Obama e Michelle tivessem tentado disfarçar a situação, bem pelo contrário.

As câmaras viraram-se para a família e captaram o carinho de Michelle à filha mais velha, Malia, de 18 anos, mostrando que Sasha não estava presente.

Desse plano televisivo à hashtag #whereissasha (#ondeestasasha, na tradução), lançada nas redes sociais, foi um instante.

#WhereIsSasha Hopefully blocking the driveway to the White House pic.twitter.com/NodjX8x4tB