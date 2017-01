A apresentadora e humorista Ellen Degeneres homenageou Barack Obama com um pequeno discurso durante o seu programa televisivo, naquele que foi o último dia de Obama como Presidente dos Estados Unidos.

A humorista sempre foi bastante clara quanto à sua admiração pelo trabalho de Obama durante o mandato do president norte-americano. O "adeus" da presidência não deixou Ellen indiferente.

No discurso de agradecimento, a apresentadora, que assumiu publicamente a sua homossexualidade, sublinhou a importância que a legalização do casamento homossexual, durante o mandato de Obama, teve para si e para a sua mulher e atriz, Portia de Rossi.

Quero agradecer-lhe, pessoalmente, por ter mudado a minha vida”, afirmou Ellen.

Além das palavras de agradecimento dirigidas à família, algumas imagens de programas antigos fizeram parte da homenagem.

O 44º Presidente dos Estados Unidos foi muitas vezes convidado do programa de televisão de Ellen e não foi o único. Michelle Obama também apareceu muitas vezes a convite da humorista e ambas partilharam momentos de grande diversão e, como tal, não é de estranhar que a ainda Primeira-dama seja mencionada durante a homenagem: “Eu amo-o e amo a Michelle”.

Mas a admiração que Ellen tem pela família Obama é mútua, tendo em conta que Barack, no mês de novembro do ano passado, concedeu a alta honra da Medalha Presidencial de Liberdade à apresentadora e, num discurso emocionado, referiu que “Ellen nos inspira a ser melhor, com uma piada, ou com uma dança de cada vez”.