A ilha S’Espalmador, situada entre Ibiza e Formentera, foi vendida a uma família luxemburguesa por 18 milhões de euros. A S’Espalmador voltou a ser vendida a privados, apesar dos esforços para que o comprador fosse o Governo de Formentera.

A S’Espalmador tem 137 hectares, duas casas, uma capela e torre de vigia. Tem três quilómetros de comprimento e 800 metros de largura. Quando a maré está baixa, pode ser alcançada a pé, a partir de Formentera. Está protegida pelas leis de proteção ambiental do parque natural de Ses Salines.

A ilha tinha sido comprada em 1932, a um catalão, por 252 euros. Os netos do anterior dono confirmam agora a venda a uma família do Luxemburgo. De acordo com o porta-voz dos antigos donos, citado pela Agência EFE, a ilha foi comprada para uso pessoal.

Estava há três anos no mercado. Inicialmente, esteve à venda por 24 milhões de euros, os vendedores desceram o preço, mas mesmo assim o Governo de Formentera não teve capacidade para a compra.

Como a maioria dos habitantes de Formentera, teríamos preferido que o Governo tivesse chegado a acordo para a comprar, com recurso a fundos públicos”, disse Silvia Tur, uma política local, em declarações à EFE.

A ilha S’Espalmador é muito procurada no verão. Os turistas atracam os iates ao largo e aproveitam os areais para os já populares banhos de lama. A prática era permitida pelos antigos donos. Resta saber qual será a atitude dos novos proprietários.