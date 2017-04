Dizem que o amor não escolhe idades. E pelos vistos a dança também não. A prova disso é que o casal Nellia, de 64 anos, e Dietmar Ehrentraut, de 70, tem feito furor nas pistas de baile de Durmersheim, na Alemanha, ao som de rock and roll.

O casal participou há algumas semanas numa competição de dança em Landshut, na Baviera, e deixou toda a gente boquiaberta, inclusivé os mais jovens, segundo conta o jornal espanhol La Vanguardia.

Movimentos que, para as pessoas mais velhas, podem ser mais difíceis de executar foram feitos com grande naturalidade pelo par. Jeito, criatividade e alegria não faltam a estes alemães que se revelaram grandes bailarinos do rock and roll.

A atuação de Dietmar e Nellia impressionou tudo e todos, tanto que até nas redes sociais o casal “dança”. Um vídeo do par a dançar já conta com mais de 60 millhões de visualizações.

Citado pelo jornal, Dietmar conta que já dança com Nellia há 40 anos e, sempre que podem, vão a competições. Já a companheira explicou que só pensa em desfrutar da música e conhecer pessoas novas.