Três astronautas da Rússia, dos Estados Unidos e da Alemanha partiram esta quarta- feira às 12:12 (hora local, 7:12 em Lisboa) do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional, para iniciar a missão Horizons.

Segundo a Agência Espacial Europeia, a nave transporta o astronauta alemão, Alexander Gerst, o comandante da agência espacial russa Roscosmos, Sergei Prokopyev, e a astronauta da NASA Serena Auñón-Chancellor.

A nave russa Soyuz tem prevista acoplagem com a Estação Espacial Internacional na sexta-feira.

Os três astronautas vão juntar-se a Drew Feustel e Ricky Arnold, da NASA, e a Oleg Artemyev, de Roscosmos, que estão atualmente na estação.

O programa da missão inclui 250 experiências em áreas como biologia, ciências da terra, pesquisa humana, ciências físicas e tecnologia.