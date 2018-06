Uma avioneta aterrou de emergência numa movimentada avenida de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O incidente foi captado por uma câmara de segurança de um automóvel.

Segundo os media locais, a bordo do avião seguia uma estudante do centro de voo de Orange County, que teve de aterrar desta forma depois de problemas no motor na aeronave.

Apesar da manobra arriscada, não há registo de vítimas nem de danos materiais.