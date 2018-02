Um avião da United Airlines foi obrigado a aterrar de emergência em Honolulu, no Havai, após a cobertura do motor sair durante o voo. O incidente, que ocorreu nesta terça-feira, não registou feridos. A companhia aérea está agora a investigar as causas.

Estava a ser uma viagem normal, entre São Francisco e Honolulu, no voo 1175 da United Airlines. Sem estarem à espera, os passageiros ouviram um barulho e sentiram o avião a tremer violentamente. Quem estava junto à janela conseguiu mesmo ver peças de metal a voar.

Houve um grande estrondo… e depois o avião começou a abanar”, contou ao meio de comunicação local Hawaii News Now a passageira Allison Sudiacal.

#ua1175 so glad we are all safe after our emergency landing. pic.twitter.com/bltAPWzYhn — Haley Ebert (@haleylora) 13 de fevereiro de 2018

Tudo se deveu a uma cobertura do motor, que saiu inexplicavelmente a meio da viagem.

Foi dado um alerta de emergência e a aeronave conseguiu aterrar em segurança na capital do Havai, por volta da uma da tarde desta terça-feira. Desde o momento da falha mecânica até à aterragem passaram 40 minutos.

Em comunicado divulgado pela CNN, a companhia afirma que “os pilotos seguiram todos os protocolos de segurança necessários para aterrar o avião”.

A bordo estavam 363 passageiros e 10 membros da tripulação.