A aeronave caiu num centro comercial localizado perto do aeroporto de Melbourne, às nove horas da manhã desta terça-feira (meia-noite em Lisboa).

Tudo indica que é um acidente trágico. Verdadeiramente trágico que acabou de ocorrer aqui. E potencialmente poderá ter feito vítimas", contou Lisa Neville, ministra da Polícia do Estado australiano de Victoria à cadeia Sky News.

Imagens transmitidas pela estação de televisão mostraram o centro comercial perto do aeroporto de Essendon com fumo e equipas de bombeiros em operação de socorro. Também nas redes sociais têm sido divulgadas filmagens do sinistro.

Horrible scenes in #Essendon as an air ambulance crashes. Can only hope everyone is okay but the scene looks pretty devastating. pic.twitter.com/r8kLwgot0X — Samantha Amjadali (@sam_amjadali) 20 de fevereiro de 2017

Ocupantes serão vítimas mortais

Ainda não foi divulgado o que terá estado na origem do acidente, nem o número de vítimas. A ministra Lisa Neville adiantou apenas que o pequeno avião efetuava um voo charter interno na Austrália. O aparelho da companhia King Air levantara voo do aeroporto de Essendon e terá emitido dois alertas antes de cair nas traseiras do centro comercial.

De acordo com a polícia local, o avião caiu no centro comercial, uma hora antes deste abrir ao público.

Neste momento, ainda não temos informações sobre possíveis vítimas", salientou a polícia do Estado de Vitória aos meios de comunicação australianos.

O aeroporto de Essendon, nos arredores de Melboune, a segunda maior cidade australiana, é normalmente usado por aviões ligeiros. De acordo com um porta-voz da autoridade aeronáutica australiana, o tráfego aéreo naquelas instalações não foi afetado.