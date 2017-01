Um avião de carga turco caiu no Quirguistão, na Ásia, fazendo pelo menos 32 mortos, avança a AFP. A aeronave caiu numa zona residencial próxima do Aeroporto Internacional de Manas, a 25 quilómetros de Bisqueque, capital do país.

#BREAKING Kyrgyzstan says at least 32 dead after Turkish cargo plane hits houses — AFP news agency (@AFP) 16 de janeiro de 2017

De acordo com o site da organização Aviation Safety Network, entre as vítimas estão quatro tripulantes da aeronave e 28 pessoas que estava em terra, entre as quais crianças. O acidente fez ainda pelo menos oito feridos que se encontram em hospitais da capital.

O avião, um Boeing 747 da Turkish Airlines, caiu às 7:30 no horário local (1:30 em lisboa) no bairro de Dacha-Suu, destruindo pelo menos 15 casas.

O voo fazia a ligação entre Hong Kong e Istambul e preparava-se para fazer escala em Manas antes de seguir caminho para a Turquia. A administração do aeroporto já informou que havia fraca visibilidade na altura do acidente, mas o mesmo está a ser investigado pelas autoridades.

A Turkish Airlines já emitiu um comunicado onde lamenta o acidente e apresenta as suas condolências à família.