As autoridades colombianas informaram que o avião que transportava a equipa do Chapecoense e que se despenhou a 29 de novembro tinha excesso de peso. Numa conferência de imprensa, esta segunda-feira, o Secretário para a Segurança Aérea da Colômbia, Freddy Bonilla, apresentou as primeiras conclusões oficiais da investigação ao acidente que fez 71 mortos.

A investigação das autoridades colombianas descarta qualquer falha ou avaria técnica como causa da queda do avião da Lamia, que se despenhou perto de Medellín, na Colômbia. As autoridades culpam o piloto, a companhia aérea e os reguladores bolivianos pela tragédia.

"Nenhum fator técnico esteve na origem do acidente, que se deveu a um erro humano, a fatores relacionados com a gestão da companhia aérea e com a organização dos planos de voo pelas autoridades da Bolívia", vincou Freddy Bonilla.

O responsável acrescentou que tanto a companhia aérea como as autoridades de aviação na Bolívia "aceitaram as condições do plano de voo apresentado" e que as mesmas eram "inaceitáveis".

Além da falta de combustível - dado que já tinha sido confirmado pelas autoridades - o avião da Lamia tinha excesso de peso e não estava certificado para voar à altitude que a viagem exigia.

O voo 2922 da companhia aérea Lamia despenhou-se na madrugada de 29 de novembro, uma segunda-feira, em Cerro El Gordo (Monte O Gordo). O aparelho tinha saído de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, com destino ao aeroporto internacional José María Cordova, em Ríonegro, que serve a cidade colombiana de Medellín.

Tinha 77 pessoas a bordo, incluindo jogadores e equipa técnica do clube brasileiro Chapecoense, que ia disputar a final da Taça Sul-Americana frente ao Atlético Nacional, em Medellín. Havia ainda 22 jornalistas a bordo.

Seis pessoas sobreviveram: três jogadores, dois tripulantes e um jornalista.

O piloto do avião, Miguel Quiroga, era também sócio da companhia aérea.

Após o acidente, a licença da companhia aérea foi suspensa pelas autoridades bolivianas e foram detidos o diretor-geral da companhia, Gustavo Vargas Gamboa, e o seu filho Gustavo Vargas Villegas, ex-diretor do Registo Aeronáutico Nacional da Direção Geral de Aeronáutica Civil.