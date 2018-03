O porta-voz do Governo do Nepal confirmou esta segunda-feira a existência de pelo menos 50 vítimas mortais decorrentes da queda de um avião com 71 pessoas a bordo, 67 passageiros e quatro tripulantes, de uma companhia aérea de Bangladesh que se despenhou e incendiou quando tentava aterrar no aeroporto de Katmandu.

Acabámos de retirar cadáveres e pessoas feridas dos detritos", disse Narayan Prasad Duwadi à agência de notícias francesa AFP.

O aparelho da companhia US-Bangla, que provinha da capital do Bangladesh, Daca, despenhou-se por volta das 14:20 (08:35 em Lisboa) no lado leste da pista do Aeroporto Internacional Tribhuvan, de acordo com o jornal Kathmandu Post.

O porta-voz do aeroporto, Birendra Prasad Shrestha, citado pela agência Reuters, refere que 17 pessoas foram retiradas com vida do avião, que se incendiou durante o acidente, não se sabendo qual o estado dos restantes passageiros.

Estamos a trabalhar para controlar as chamas. Ainda não temos mais detalhes", afirmou Birendra Prasad Shrestha.

Um porta-voz do aeroporto, citado pela agência espanhola EFE, explica que o avião se despenhou e incendiou depois de uma derrapagem na pista quando tentava aterrar. De acordo com a mesma fonte, “o avião S2-AGU descolou de Dacca e estava a aterrar no TIA [aeroporto de Katmandu]”.

Bangladesh airline plane crashed during landing at Tribhuvan International Airport, #Nepal this afternoon at 2:20 pm, 73 Pax onboard.#NepalPlaneCrash pic.twitter.com/BUKvr6mFGm — Vivek Gupta News18 (@imvivekgupta) 12 de março de 2018

O acidente fez com que o aeroporto fosse encerrado e todos os voos desviados para outros aeroportos.