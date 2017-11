O ministro da Defesa do Japão disse esta quarta-feira que oito dos 11 tripulantes do avião militar norte-americano que se despenhou no Mar das Filipinas foram detetados, mas não se sabe se foram encontrados com vida. O ministro japonês referiu apenas a deteção dos oito tripulantes acrescentando que não tem qualquer informação sobre as condições em que foram encontrados.

De acordo com o Ministério da Defesa do Japão, o avião C-2 despenhou-se a 150 quilómetros a noroeste do atol japonês de Okinotoroshima na altura em que participava num exercício naval conjunto entre as forças japonesas e norte-americanas no Pacífico.

Uma aeronave da Marinha dos Estados Unidos caiu no Mar das Filipinas com 11 tripulantes a bordo. Citado pelo canal de televisão Russia Today, o comandante da US 7th Fleet (7ª Esquadra da Marinha de Guerra dos EUA) diz que uma operação de busca e resgate foram acionadas de imediato e envolvem o porta-aviões USS Ronald Reagan.

A operação de resgate dos tripulantes está em curso sendo que a avaliação das condições de saúde dos tripulantes vai ficar a cargo das equipas médicas do USS Ronald Reagan”, refere em comunicado a Marinha dos EUA.

O avião caiu a sudeste da base naval norte-americana na ilha japonesa Okinawa às 14:45 locais (06:45 em Lisboa) desta quarta-feira. As causas do acidente ainda não foram determinadas. A Marinha dos EUA informa que os nomes das pessoas a bordo do aparelho só serão divulgados depois das familiares e parentes próximos terem sido notificados.

A @USNavy aircraft carrying 11 crew and passengers crashed into the ocean southeast of Okinawa while en-route to the Ronald Reagan (CVN 76). #USSRonaldReagan is conducting search and rescue operations. https://t.co/ZJqpxyYqcR — 7th Fleet (@US7thFleet) 22 de novembro de 2017

O avião estava a regressar ao porta-aviões Ronald Reagan, que está estacionado no Mar das Filipinas, quando se despenhou.

A 7ª Esquadra dos EUA , com base no Japão, está na região para fazer exercícios militares no quadro do aumento de tensões com a Coreia do Norte. Este mês, pela primeira vez na década, desfilaram juntos os três porta-aviões (uma demonstração do poderio militar norte-americano) da frota, no mar entre o Japão e a Península das Coreias.

A Marinha dos Estados Unidos registou este ano dois incidentes no Pacífico e que provocaram a morte a 17 marinheiros o que provocou o afastamento de oito oficiais de alta patente, incluindo o comandante da 7ª Esquadra.