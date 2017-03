Naquela altura em que se apaga o sinal luminoso, avisando que se pode desapertar os cintos de segurança, Nik Loukas, muito provavelmente, começa a salivar. Porque depois, chegará a hora de serem servidas as refeições a bordo, nos muitos aviões das múltiplas companhias em que já voou.

Nik Loukas trabalhou durante 15 anos no setor da aviação. E foi isso que lhe despertou o paladar para a chamada indústria do catering.

Foi-me dada uma tarefa, na companhia aérea onde trabalhava, que envolveu uma estreita colaboração com o fornecedor de serviços de bordo", contou Loukas ao site da cadeia norte-americana CNN.

A partir daí, desde 2012, voou mais de 700 mil quilómetros, visitou 44 países e comeu milhares de refeições a bordo. Criou desde então o bloque "Inflightfeed", no qual se dedica a avaliar o que prova e engole.

Adoro aprender tudo sobre a seleção da comida para os passageiros, como é entregue nos aviões e tudo o mais", acrescentou Nik Loukas.

Melhores e piores

Nos últimos quatro anos, o australiano residente na Irlanda, viajou em mais de 400 voos de 65 companhias aéreas. Nalgumas ficou extasiado com o que comeu e não necessariamente nas que cobravam as viagens mais caras.

Se não se pode sempre contar com o serviço de voo da Turkish Airlines, as suas refeições estão sempre no ponto: deliciosas, mesmo em viagens curtas", assegura Loukas, para quem o fornecedor dos turcos, o "Do & Co é conhecido por criar alguns dos melhores pratos". De comida de avião, obviamente.

Loukas também recomenda a Singapore Airlines, em especial para os passageiros de primeira classe.

É como jantar num restaurante privado a 35 mil pés. Serviram lagosta e caviar, recentemente, num voo entre Singapura e Melbourne", referiu Loukas.

No seu bloque, Loukas vai listando experiências e referências sobre inúmeras companhias aéreas. No caso da TAP, sublinha que as refeições "visam mostrar os sabores e os gostos de Portugal".