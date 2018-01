Um jovem emigrante português, de 20 anos, está desaparecido na Alemanha desde domingo. A irmã do jovem lançou um alerta nas redes sociais.

Tiago Machado foi visto pela última vez no domingo, na casa onde vive com padrasto desde setembro, na cidade de Garching. Depois de fazer uma videochamada com a mãe, Tiago saiu de casa à hora de almoço, vestido com um casaco camuflado, e não regressou mais.

Os familiares, que estranharam o sucedido, tentaram contactar o jovem mais do que uma vez, mas nunca tiveram qualquer resposta. O padrasto, com quem o jovem partilha o quarto, deu o alerta às autoridades alemãs na manhã do dia seguinte.

O Tiago avisa sempre quando vai chegar tarde a casa. Desta vez não disse nada", afirmou a irmã, convidada do programa SOS24, sublinhando que esta "é uma situação que nunca aconteceu antes".

Um dos pormenores que mais tem inquietado os familiares é o facto do telemóvel do jovem se encontrar ligado e desligado, alternadamente.

A polícia alemã dirigiu-se ao quarto de Tiago esta manhã em busca de pistas e garantiu à familía que vão ser feitas investigações mais profundas do caso, que a partir de agora está entregue à Polícia Judiciária local.

Contactada pela TVI24, fonte da secretaria de Estado das Comunidades afirmou que o serviços do Consulado Geral, em Estugarda, já entraram em contacto com as autoridades policiais do Estado da Baviera.