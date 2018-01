Um jovem emigrante português, de 20 anos, está desaparecido na Alemanha desde domingo. A irmã do jovem lançou um alerta nas redes sociais.

Tiago Machado foi visto pela última vez no domingo, em Garching, Munique. Em declarações à TVI24, a irmã, Soraia Machado, afirma que o irmão "nunca terá feito isto antes", já que tinha por hábito falar com a família diariamente, mas desde esse dia não dá notícias, estando sempre com o telemóvel desligado.

O padrasto, também residente na Alemanha, foi quem deu o alerta às autoridades alemãs, no entanto a irmã sente que "as autoridades não estão a fazer o suficiente" para localizar o jovem.

Contactado pela TVI24, fonte da secretaria de Estado das Comunidades garantiu que o serviços do consulado estão atentos aos desenvolvimentos do caso e em "contacto com as autoridades alemãs."

Tiago Machado emigrou para a Alemanha em setembro de 2017 e atualmente é trabalhador na construção civil.