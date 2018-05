O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, foi hoje hospitalizado em Ramallah, pela terceira vez numa semana, disseram fontes palestinianas citadas por agências internacionais.

Segundo as fontes, que pediram anonimato, Abbas, 82 anos, foi ao hospital devido a febre e dor no peito.

O presidente palestiniano foi submetido na terça-feira a uma pequena cirurgia a uma orelha e regressou no sábado ao hospital para uma avaliação pós-operatória.

O veterano líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, sucedeu ao histórico dirigente palestiniano Yasser Arafat na liderança do partido Fatah.

Abbas esteve internado num hospital nos Estados Unidos em fevereiro, para “exames médicos” que tiveram “resultados positivos e tranquilizadores”.

São recorrentes as especulações sobre a fragilidade da saúde de Abbas, reeleito no princípio de maio presidente do comité executivo da OLP.

Abbas não designou até agora um sucessor e os palestinianos não elegem um presidente desde 2005, devido à fratura entre a Fatah, que governa a Cisjordânia, e o Hamas, que administra a Faixa de Gaza.