Um acidente entre uma carrinha escolar e um camião fez, esta quinta-feira, pelo menos 15 mortos e cerca de 30 feridos. O incidente ocorreu no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

De acordo com a CNN, o superintendente adjunto da unidade policial do distrito de Etah afirmou que “algumas crianças estão em estado crítico” e, como tal, o número de vítimas mortais pode vir a subir.

A causa do acidente está provavelmente associada à velocidade do camião, além do mau tempo e nevoeiro, mas as investigações ainda estão em curso.

A administração de Etah já tinha alertado para o mau tempo e ordenou mesmo o encerramento das escolas do distrito até o dia 20 de janeiro.

Por esta razão, as autoridades acrescentaram que tinham que investigar a razão pela qual esta escola, em particular, decidiu permanecer aberta.

Anguished by the tragic accident in UP’s Etah district. I share the pain of the bereaved families & condole passing away of young children. — Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2017

Ninguém ficou indiferente ao acidente e, como tal, o Primeiro-ministro, Narendra Modi, decidiu escrever no seu Twitter que se encontrava “angustiado com o trágico acidente no distrito de Etah”, que compartilhava “a dor das famílias” e que partilhava condolências às vítimas.