O que poderia ter sido fatal acabou por ser apenas um susto. Melissa Brunning estava a dar de comida a um grupo de tubarões quando um deles a atacou e a arrastou para a água. O momento foi registado em vídeo.

O incidente aconteceu em Dugong Bay, na Austrália.

A mulher, de 34 anos, acabou por cair à àgua, rodeada pelo grupo de tubarões, vivendo momentos de pânico.

O vídeo mostra que no momento do ataque Melissa estava de pé, ligeiramente curvada, a dar comida aos animais. Um deles ter-se-á sentido ameaçado e, para se defender, atacou-a no dedo.

Melissa foi salva pelas pessoas que a rodeavam, que logo a tiraram do mar.

Aconteceu tudo tão rápido. Só pensava que ele me tinha arrancado o dedo. Senti-o a agarrar-me e a ficar preso... parecia que tinha chegado ao osso", contou Melissa à CNN.

Melissa "caiu aos tubarões" e o ataque poderia ter tido um desfecho completamente diferente. Naquele momento, a mulher acreditava que tinha perdido o dedo para o tubarão. Isso não aconteceu, mas Melissa teve de ser operada, uma vez que o dedo ficou fraturado e sofreu também uma rutura de ligamentos.

Quando saí da água nem consegui logo olhar porque pensei que tinha perdido o dedo e ao olhar o mais provável era entrar em choque."

A australiana estava de férias em Dugong Bay, um sítio conhecido por ter tubarões e crocodilos de água salgada.

Em declarações ao canal norte-americano, Melissa acabou por admitir que o comportamento que teve foi arriscado e ainda deixou um aviso: