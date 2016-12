E eis que choveu num dia, o que chove num ano. Esta “rocha” gigante chama-se Uluru e é um monólito situado no norte da área central da Austrália, no Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta. Um fenómeno meteorológico tornou uma das regiões mais secas do país numa queda de água gigante. com rios e lagos. Um cenário que só acontece uma vez a cada 50 anos.

Nesta região da Austrália costuma chover 22 cm cúbicos durante todo o ano, mas em 24 horas choveram 23 cm. O resultado é o que se vê.

Uluru, na Austrália

O Parque foi encerrado pelas autoridades, por motivos de segurança, mas os serviços também divulgaram uma fotografia de como ficou o local após a tempestade da noite de Natal. Mas alguns curiosos que estavam nas proximidades, antes do espaço ser evacuado, conseguiram tirar fotos e fazer vídeos de Uluru. Depois publicaram nas redes sociais.

@ABCNews24 we were there until 10am today. Amazing experience! pic.twitter.com/v3GWPJ83jB — Bianca 'Jim' Hewes (@BiancaH80) December 26, 2016