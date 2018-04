Cerca de 2.400 ovelhas morreram de calor durante uma viagem num navio de exportação de Perth, na Austrália, para três nações do Médio Oriente (Emirados Árabes Unidos, Qatar e Kuwait). O caso remonta a agosto do ano passado, mas só agora é que o governo australiano teve conhecimento e decidiu tomar medidas sobre o caso.

Numa publicação feita no twitter, o Ministro da Agricultura e Recursos Hídricos da Austrália, David Littleproud, conta o que sentiu ao assistir às imagens da viagem das ovelhas - fornecidas pela organização protetora dos animais, Animals Australia - , bem como o que pretende fazer para evitar situações semelhantes no futuro.

Apesar de não especificar quais as providências que irá tomar, o Ministro da Agricultura garantiu que "não terá medo de gritar e tomar medidas firmes contra aqueles que não cumpram com as suas responsabilidades". No final do comunicado, Littleproud referiu que o Departamento da Agricultura vai investigar o caso com urgência.

De acordo com a BBC, o governo australiano disse que poderia impedir outra remessa de 65 mil ovelhas, que devem sair de Perth na segunda-feira, caso não sejam verificadas condições para o bem-estar animal.

On Wednesday I saw vision supplied to my office by Animals Australia, they say is of live shipments of sheep from Perth to the Middle East. I am shocked and deeply disturbed by the vision and thank Animals Australia for bringing it to my attention. pic.twitter.com/5HxGFRUvPh

— Hon. David Littleproud MP (@D_LittleproudMP) 6 de abril de 2018