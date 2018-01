Um adolescente foi encontrado vivo depois de ter estado preso no carro durante 30 horas, em New South Wales, na Austrália, no passado domingo. Estranhando a sua ausência, a família decidiu contratar os serviços de um helicóptero, o que acabou mesmo por salvar a vida do rapaz.

Samuel Lethbridge, de 17 anos, sofreu um acidente de automóvel, enquanto se dirigia sozinho para uma festa em casa de um amigo.

Como conta a BBC, a família começou a estranhar a tão demorada ausência, algo que não era comum, pelo que alertou a polícia de que o rapaz não tinha chegado a encontrar-se com os amigos em casa de um deles, tal como tinha ficado combinado.

Por intuição, o pai, Tony Lethbridge, contratou os serviços de um helicóptero, relembrando uma situação semelhante que tinha acontecido uns anos antes.

“Infelizmente, dessa vez a vítima acabou mesmo por morrer porque ninguém a procurou durante cinco dias. E isso não ia acontecer com o Samuel”, afirmou aos meios de comunicação locais, citados pela BBC. “Nós contratámos logo um helicóptero e encontrámo-lo em 10 minutos”.

O carro foi avistado a cerca de 20 metros de distância da estrada de onde se desviou, a 100 quilómetros de Sidney.

Foi necessária mais de uma hora para retirar o jovem do interior da viatura, que estava preso por baixo do painel de controlo. Samuel foi depois transportado para o hospital com várias fraturas, permanecendo em estado grave.

“Ele tem muita sorte por estar vivo”, afirmou o inspetor Jeff Atkins à BBC.

O acidente está agora a ser investigado pela polícia local.